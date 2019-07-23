نائب محافظ كربلاء : نفوق الدجاج ناتج عن مرض غير معد للانسان

2019/07/23 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب محافظ كربلاء علي الميالي: أن نفوق الدجاج كان بسبب إصابته بمرض عادي يدعى (النيوكاسل) وهو يصيب أكثر حقول الدواجن وهو غير معد للانسان.واضاف مصدر تم الايعاز لدوائر (الصحة والبيئة والزراعة والمستشفى البيطري) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من إنتشار الفايروس وطمر الحيوانات النافقة في الطمر الصحي.واوضح : ان الجكومة المحلية تطمئن المواطنين […]

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