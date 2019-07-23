2019/07/23 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة أقوال متهم بتزوير الاختام الكمركية وادخال حاويات تحتوي على مواد غذائية في ميناء ام قصر الشمالي.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “فريق عمل وباشراف مباشر من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة تمكنوا من ضبط متهم (مخلص بضاعة) قام بإدخال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصديق أقوال متهم بإدخال 42 شاحنة مواد غذائية بأختام مزورة وكالة خطوة برس.

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