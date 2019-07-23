2019/07/23 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد عن ضبط عبوتين ناسفتين وكمية من العتاد وسبطانة رشاشة 14.5 ملم في منطقة الدوانم جنوب الطارمية.وأضافت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “المفارز والجهد الهندسي عالجوا العبوات وقاموا بتفجيرها موقعيا دون اضرار تذكر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك عبوتين وضبط أعتدة في الطارمية وكالة خطوة برس.

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