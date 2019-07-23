“المعلومة” تكشف سبب تواجد رجال الدين في ملعب الحبيبية

2019/07/23 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اثارت صورة لتواجد رجال دين في ملعب الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، حفيظة الشارع الرياضي، متسائلين عن سبب تواجدهم وما علاقتهم بالرياضة.وقال مصدر في ادارة الملعب لـ/ المعلومة/ إن “الصورة التي انتشرت لرجال الدين وهم يتجولون في ملعب الحبيبة، تعود لعدد من وجهاء مدينة الصدر”.واوضح المصدر أن “الوجهاء توجهوا الى الملعب للتحدث مع […]

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