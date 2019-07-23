تصديق أقوال متهم بإدخال 42 شاحنة مواد غذائية بأختام مزورة بغداد

2019/07/23 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة أقوال متهم بتزوير الاختام الكمركية وادخال حاويات تحتوي على مواد غذائية في ميناء ام قصر الشمالي.وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “فريق عمل وباشراف مباشر من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة تمكنوا من ضبط متهم (مخلص بضاعة) قام بإدخال (42) شاحنة محملة بـ(60) حاوية تحتوي […]

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