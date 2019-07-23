مجانا.. ريال مدريد سيتخلص من غاريث بيل بأي طريقة

2019/07/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى ريال مدريد استعداده للتخلي مجانا عن لاعبه الويلزي غاريث بيل ويسهل بالتالي انتقاله إلى الصين، في محاولة من النادي الإسباني لتوفير راتبه ومحو الملايين التي يتقاضاها من دفتر حساباته.

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