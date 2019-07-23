يعد الأول من نوعه في العراق.. انجاز 95% من أعمال مشروع معمل أطيان الحفر

2019/07/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن استمرار كوادر مصنع الحضر التابع للشركة بتنفيذ الاعمال الخاصة بمعمل اطيان الحفر الذي يعتبر الأول من نوعه في العراق، مؤكدة انجاز 95% من المشروع.وقال مدير مصنع الحضر احمد اسماعيل عبدالله في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مشروع معمل أطيان […]

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