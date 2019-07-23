2019/07/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق وزارة المالية أجور المحاضرين بالمجان لتربية الرصافة الأولى.وقال الجزائري، إن دائرة الموازنة أبلغت المحافظة بإطلاق مبلغ مليار ومئتين وسبعين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف واثنين وستين دينار لمحاضري تربية الرصافة الأولى البالغ عددهم ١٥٢٦ مشمولاً.وأوضح ، أن إجراء المالية جاء بعد إرساله كتباً رسمية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق أجور المحاضرين بالمجان لتربية الرصافة الأولى النعيم نيوز.

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