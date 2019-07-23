القضاء الاعلى : تصديق أقوال متهم بتزوير الاختام الجمركية

2019/07/23 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … صدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، اليوم الثلاثاء، أقوال متهم بتزوير الاختام الجمركية وادخال حاويات تحتوي على مواد غذائية في ميناء ام قصر الشمالي.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، أن “فريق عمل وباشراف مباشر من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة تمكنوا من […]

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