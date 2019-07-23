2019/07/23 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..انطلاق بطولة العالم للمواي تاي في بانكوك بمشاركة 102 دولة والعراق يتطلع لحصد الميداليات

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