الانبار تسوق نحو ربع مليون طن حنطة وتؤكد استمرار عمليات التسويق

2019/07/23 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ،الثلاثاء، عن تسويق اكثر من 240 الف طن من محصول الحنطة في عموم مدن المحافظة .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عمليات تسويق المحصول الحنطة توقفت في مناطق عديدة من مدن الانبار باستثناء مجمع تسويق قضاء عنه غربي الانبار وتسويق ناحية […]

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