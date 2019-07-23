العمل والمركز الدولي لسياسات الهجرة تبحثان مشروعا لدعم اللاجئين العائدين لارض الوطن

2019/07/23 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحثت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اجتماعا مع ممثلي المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لمناقشة آلية تنفيذ مشروع لدعم

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