مجلس واسط يُوجه برفع عدد من السيطرات ونقاط تفتيش الدخول للمحافظة

2019/07/23 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر في مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الأمنية في المجلس وجهت برفع عدد من السيطرات ونقاط تفتيش الدخول للحافظة.

وقال المصدر

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