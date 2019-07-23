2019/07/23 | 13:04

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تشكيل برشلونة ضد تشيلسي..



الظهور الأول لغريزمان ودي يونج على مقاعد البدلاء

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل الفريق

الذي سيواجه تشيلسي في المباراة الودية التي تجمعهما في كأس راكوتن

الودية.وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب يوكوهاما في اليابان، في تمام

الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.وشهد التشكيل ظهور أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الجديد والمنتقل

حديثًا إلى صفوف البلاوجرانا، قادمًا من أتلتيتكو مدريد بمقابل 120

مليون يورو.

ونشر الحساب الرسمي لبطل الدوري الإسباني على موقع التواصل

الاجتماعي "تويتر" التشكيل الأساسي للفريق، وضم كلاً من:تير شتيجن، روبرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، سيرجيو بوسكيتس، كولادو،

أوريول بوسكيتس، ريكي بويج، ديمبلي، جريزمان.بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلاً من:نيتو، بينيا، سيميدو، راكيتيتش، توديبو، بيريز، رافينيا، مالكوم، دي

يونج، لينجليه، مالكوم، مونشو.

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