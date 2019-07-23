ما الذي حمله عبد المهدي في جعبته الى طهران؟

2019/07/23 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تمض ثلاثة اشهر على زيارته لايران حتى حط رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الرحال مجددا في طهران، حاملا في جعبته ملفات مهمة لتداولها مع الجانب ...

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