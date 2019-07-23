العراق يُشرك كركوك في الانتخابات المحلية للمرة الاولى منذ 2005

2019/07/23 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أقر البرلمان العراقي في وقت متأخر من ليل الاثنين قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يشمل كركوك المتنازع عليها والتي لم تشهد أي انتخابات محلية منذ 14 عاماً.

وبعد تأجيل متكرر، اتفقت القوى العراقية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مطلع نيسان ابريل 2020.



وجرت آخر انتخابات محلية في العراق عام 2013.



وكان يتعين ان تجرى عام 2016 إلا ان ظهور تنظيم داعش وما تبعه من حرب لطرده ارجأ ذلك.

ولا تشمل هذه الانتخابات اقليم كوردستان الذي يتألف من اربع محافظات.



وينص القانون على أن المحافظات التي ستخوض المحلية غير منتظمة بإقليم.

وقال البرلمان في بيان إنه "صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018...



لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

واستمر التصويت على القانون حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال النائب الاول لرئيس البرلمان إن القانون "يعد ركيزة أساسية في عملية استقرار المدن وتثبيت الأسس الديمقراطية في البلاد".

وفي مقابلة مع كوردستان 24، قال المتحدث باسم مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك عبد الباسط درويش إن المحافظة مستعدة للانتخابات المحلية.

واتفقت الكتل السياسية على نص متعلق بكركوك سيلزم المفوضية بتدقيق مطابقة سجل الناخبين اعتماداً على البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية على ان يم حذف الاسماء التي لا تتطابق مع السجلين وذلك في موعد اقصاه 31 كانون الثاني يناير 2020.

ويستثنى من ذلك من اجتازوا المادة 140.



والزم القانون المفوضية بإجراء العد والفرز الالكتروني واليدوي في الصناديق المطعونة في كركوك.

وقال درويش إن مفوضية الانتخابات في كركوك انجزت 66 بالمئة من عملية التسجيل البايومتري لأسماء المشاركين في الاقتراع.

ورحبت مفوضية الانتخابات بإقرار القانون، ودعا جميع الناخبين لاسيما النازحين الى الاسراع بمراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم لتحديث اسمائهم من اجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وكانت قوى سياسية طالبت مراراً بإجراء الانتخابات المحلية بوقت واحد مع الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار مايو 2018، لكن الخلافات حالت دون ذلك.

وإذا ما نجح العراق في اجراء الانتخابات المحلية فستكون الاولى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش في حرب استنزفت موارد مالية هائلة على مدى ثلاث سنوات.

وتجرى الانتخابات المحلية في العراق كل اربع سنوات، شأنها شأن الانتخابات التشريعية.





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