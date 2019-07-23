2019/07/23 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت إدارة نادي الزوراء، على أنباء مغادرة عدد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح له , إن “الأخبار المنتشره غير صحيحة ولاتوجد أي إضافات أو مغادرة حتى الآن”.وأوضح رشيد ، أن “الزوراء يركز الآن على بطولة كأس العراق ومباراته المصيرية في النهائي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الزوراء يصدر توضيحاً حول أنباء مغادرة لاعبيه النعيم نيوز.

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