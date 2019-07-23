ريال مدريد سيتخلص من غاريث بيل بأي طريقة ومجاناً

2019/07/23 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى ريال مدريد استعداده للتخلي مجانا عن لاعبه الويلزي غاريث بيل ويسهل بالتالي انتقاله إلى الصين، في محاولة من النادي الإسباني لتوفير راتبه ومحو الملايين التي يتقاضاها من دفتر حساباته.وبحسب التقارير، فقد تلقى غاريث بيل عرضا مغريا للانتقال إلى الشرق الأقصى بعد فترة من تجميده خارج الفريق في ملعب سانتياغو برنابيو، بحسب صحيفة ذي صن

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