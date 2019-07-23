تشيلسي يسخر من مشوار برشلونة في دوري الأبطال

2019/07/23 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر تشيلسي الإنجليزي من نظيره برشلونة الإسباني، قبل مواجهة الفريقين الودية، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس راكوتين الودية في اليابان، في إطار تحضيراتهما للموسم الجديد.

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