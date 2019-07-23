نائبة: قانون الانتخابات سيبقي الكتل الكبيرة مهيمنة على مجالس المحافظات

2019/07/23 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي, الثلاثاء, أن التصويت على القاسم الانتخابي 1,9 سيبقي الكتل الكبيرة “مهيمنة” على مجالس المحافظات وسيحرم الكيانات الصغيرة من الحضور الفاعل في تلك المجالس.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التصويت على القاسم الانتخابي 1,9 كان متوقعا وذلك لرغبة الكتل الكبيرة لبقاء هيمنتها على المجالس المحلية وابعاد الكيانات […]

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