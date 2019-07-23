2019/07/23 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول – ينتهز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انشغال الولايات المتحدة بالتصعيد مع إيران لتنفيذ مغامرة عسكرية شرق الفرات حيث مناطق سيطرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل التصعيد: تتريك في إدلب وطرد من إسطنبول) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل التصعيد: تتريك في إدلب وطرد من إسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).