“زين العراق” تفتتح مركزاً جديداً لخدمة العملاء في الرميثة

2019/07/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مركز خدمة معتمد في محافظة المثنى –قضاء الرميثة بالتعاون مع وكيلها شركة الأقاليم.وقال مدير المبيعات في زين العراق ليث العبيدي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه […]

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