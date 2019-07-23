امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - المسيرة في اتجاه الجنوب 2

2019/07/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين في نفس اليوم، هاجمنا علينا العدو في مطاردة لا ترحم.طيلة ليلة كاملة، بقيادة الرفيقين كهانه ولاك، مشينا تحت أمطار غزيرة في خط مستقيم في اتجاه الغابة والمزارع، نتحاشى الممرات.في الصباح كنا قد تسلقنا قمما وقطعنا منحدرات.في الصباح الباكر، كان الضباب كثيفا حيث لا نستطيع رؤية أمامنا أكثر من ثلاثة أمتار.في منتصف الصبيحة، عندما طلع الصباب، كنا قد وصلنا إلى قمة هضبة عارية، غير بعيدة عن قرية نظم ......

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