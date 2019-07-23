تيسير خالد - ذكرى تفجير فندق الملك داود في القدس تذكرنا بأصل الارهاب في المنطقة

2019/07/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_خالد كثيرة هي المناسبات التي تذكرنا بأصل الإرهاب في المنطقة كتفجير فندق الملك داود في القدس ومجزرة دير ياسين وغيرهما .هذه الأيام وتحديد في الثالث والعشرين من تموز عام 1946 كان فندق الملك داود في القدس على موعد مع عمل ارهابي فظيع ، في عملية نفذتها منظمة الآرجون الصهيونية .كان الفندق في عهد الإنتداب البريطاني على فلسطين المقر الرئيسي للإدارة البريطانية المدنية ، التي احتلت جناحه الجنوبي .الارهاب ا......

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