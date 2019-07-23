الشيخ جمال الضاري يؤكد: نحن جميعا نحمل رتبة العراق ونخلص لها

2019/07/23 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري باحتفالية تكريم نخبة من ضباط الجيش والشرطة من قبيلة المسارة في مضيف الشيخ جمال عبد ضاحي بقضاء التاجي وبدعوة من الدكتور احمد المساري.

وأكد الشيخ جمال الضاري بكلمة القاها خلال الحفل أهمية تطوير المؤسستين العسكرية والأمنية وان تكون القوات العراقية درعا لحماية العراق وشعبه من جميع الأخطار الداخلية والخارجية، منوهاً: “اننا جميعا نحمل رتبة العراق ونخلص لها”.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي هي النظام السياسي الذي يجب علية أن يرفع شعار المواطن أولا.

وقدم الأمين العام للمشروع الوطني العراقي التهاني والتبريكات لكل ضباط الجيش والشرطة بمناسبة ترقيتهم، داعياً لبذل المزيد من الجهود حتى “يبقى العراق عزيزا مستقلا وقائدا لنفسه وليس مقودا”.

“ساحات التحرير”

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