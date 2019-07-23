2019/07/23 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس القوة النهرية للحشد الشعبي في الثرثار ضمن عمليات قاطع شرق الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “ضمن عمليات إرادة النصر الثانية اجرى المهندس جولة تفقدية للقوة النهرية للحشد الشعبي في الثرثار لمتابعة آخر التطورات الأمنية ضمن قطاع عمليات شرق الأنبار “, مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يتفقد القوة النهرية للحشد الشعبي في الثرثار لمتابعة عمليات إرادة النصر شرق الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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