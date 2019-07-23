2019/07/23 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن حجز نكهات غذائية وقطع غيار مختلفة وألبسة جاهزة كونها تحمل الصفة التجارية ولم يتم استحصال الموافقات الاستيرادية الأصولية عنها من قبل صاحب العلاقة في كمرك مطار بغداد الدولي .واوضحت الهيئة في بيان : انه تم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجز نكهات غذائية وقطع غيار وألبسة جاهزة مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجز نكهات غذائية وقطع غيار وألبسة جاهزة مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).