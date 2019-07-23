محافظ كركوك يعلن المباشرة بالوجبة الأولى من المشاريع الخدمية في كركوك

2019/07/23 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , المباشرة بالوجبة الأولى من المشاريع الخدمية في عموم محافظة كركوك .وقال عقب اجتماع بحضور المعاون الفني المهندس علي حمادي , ومدير العقود المهندس خبات اسعد , إننا كما واعدنا مواطني كركوك ,باشرنا اليوم بإعلان 11 مشروعا خدميا في عموم محافظة كركوك ضمن موازنة العام الحالي ..موجها […]

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