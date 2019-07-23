2019/07/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماوة / خطوة برس أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 70 ضحية من النساء والأطفال الكرد الذين أعدموا إبان النظام السابق.وقالت في بيان تلقته “خطوة برس” إن “مقبرة جماعية للكرد جرى الكشف عنها اليوم في منطقة الشيخية ببادية السماوة”.وأضاف أن “المقبرة تضم ٧٠ من النساء والأطفال تم اعدامهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف مقبرة جماعية للكرد في السماوة تضم رفات 70 من النساء والأطفال وكالة خطوة برس.

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