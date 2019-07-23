لجنة برلمانية إيرانية توضح أهداف الإعلان عن “شبكة تجسس” للمخابرات الأميركية

2019/07/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أي صلة بين شبكة التجسس التي أعلنت عنها طهران أمس الاثنين مع تلك التي

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