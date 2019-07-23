موسكو تراهن على الضربات الجوية لاستنزاف مقاتلي إدلب

2019/07/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – لقي أكثر من 40 شخصا حتفهم، فيما أصيب أكثر من مئة آخرين بجروح جراء غارات عدة استهدفت مناطق في شمال

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