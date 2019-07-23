البياتي: قانون الانتخابات الجديد سينهي اغلبية الكرد في كركوك

2019/07/23 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد البياتي، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية الى الاشراف المباشر على تدقيق سجلات الناخبين في كركوك، مشيرا الى ان قانون الانتخابات الحالي سيفقد الاحزاب الكردية الأغلبية في كركوك.وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قانون الانتخابات الذي اقر مساء الامس توصل الى صيغة جيدة بخصوص كركوك يسهم في […]

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