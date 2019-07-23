الشرطة الالمانية تثني على مواطن عراقي قام بالقاء القبض على مجرم دفع سيدة في محطة قطار لتلقى حتفها فورا تحت عجلات القطار

2019/07/23 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مواطن عراقي مقيم في المانيا على القاء القبض على مجرم الماني دفع امراة بشكل مفاجئ لتلقي حتفها تحت عجلات القطار.وأثنت شرطة بلدة “فويردا” غرب ألمانيا على المواطن العراقي، عقب قيامه بإلقاء القبض على هذا المجرم ووصفت تصرف العراقي بـ”البطولي”.وأشار موقع “فوكس” الألماني، في تفاصيل الحادث، إلى أن المواطن العراقي شك في سلوك …

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