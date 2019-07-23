حقوق الإنسان: إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في احتجاجات الأمس

2019/07/23 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بابل، إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا يوم أمس.

حقوق الإنسان: المفوضية عملت على تدوين جميع مطالب المتظاهرين وسلمتها للحكومة المحلية للعمل على تنفيذها

قال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظة، ببيان صدر في 22 تموز/يوليو، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المفوضية أوفدت لجنة خاصة أشرفت على أوضاع المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية على خلفية التظاهرات التي خرجوا بها في ناحية المدحتية جنوب الحلة".

أشار إلى أن "المفوضية عملت بالتنسيق مع قيادة شرطة بابل على إطلاق سراح جميع المعتقلين وتقصت موضوع تواجدهم في المعتقل، فيما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز".

أوضح الرماحي أن "المفوضية العليا عملت على تدوين جميع مطالب المتظاهرين وسلمتها للحكومة المحلية للعمل على تنفيذها".

واعتقلت القوات الأمنية عشرات المتظاهرين يوم أمس في بابل بعد أن تظاهروا أمام مبنى المجلس المحلي جنوب بابل.

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