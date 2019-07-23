2019/07/23 | 13:35

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ذي قار : المؤبد لثلاث متهمين بينهم إمرأة قتلوا شرطيآ في ناحية الفضلية

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد ضد

ثلاث متهمين تمت إدانتهم بجريمة قتل.

وذكر المصدر ان " محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار

حكمت بالسجن المؤبد ضد ثلاثة متهمين بينهم امرأة أقدموا على قتل

شرطيا بناحية الفضلية جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون

العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

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