2019/07/23 | 13:35

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اكثر من 200 حزب يتنافسون على مقاعد مجلس ذي قار في الانتخابات المقبلة

كشف مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار اليوم عن

تسجيل اكثر من 200 حزب وكيان سياسي حتى الان لخوض غمار الانتخابات

المحلية المزمع اقامتها العام المقبل .

وقال معاون مدير انتخابات ذي قار رافد الزيدي ان المفوضية سجلت

لغاية الان 213 حزبا وكيانا سياسيا داخل ذي قار للتنافس على مقاعد

مجلس المحافظة في دورته المقبلة والتي حددها القانون هذه المرة بـ

16 مقعدا فقط .

ولفت الى ان مقاعد المجلس ستوزع بواقع 12 مقعدا للرجال واربعة مقاعد

لكوتا النساء ، وذلك وفقا لضوابط التوزيع التي اقرتها المفوضية

العليا للانتخابات .

وتجدر الاشار الى ان عدد مقاعد مجلس محافظة ذي قار في الدورة

الحالية 31 مقعدا ، بيد ان ضوابط الاحصاء الاخيرة وقانون انتخابات

مجالس المحافظات قلص العدد الى 16 مقعدآ.

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