إزالة دور متجاوزة جنوب غرب بغداد

2019/07/23 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، إزالة دور متجاوزة جنوب غرب العاصمة.

وأشار بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه الى "قيام بلدية الرشيد بحملة أزالت خلالها عدد من الدور المشيدة على أرض زراعية ضمن منطقة حي الجهاد في المحلة 885 بالاضافة الى إزالة عدد من التجاوزات المختلفة ضمن حي الشهداء المحلة 875 تضمنت أزالة أسيجة ومسقفات وتجاوزات أخرى".انتهى

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