المسعودي يطالب البرلمان بالضغط على الوزارات لاستقبال حملة الشهادات من الداخلية والدفاع

2019/07/23 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، رئيس لجنة التعليم العالي النيابية حسن المسعودي، مجلس النواب، بالضغط على الوزارات لاستقبال حملة الشهادات العليا من منتسبي الداخلية والدفاع.

وقال المسعودي في تصريح صحفي ان "إنتقال حملة الشهادات العليا في وزارتي الداخلية والدفاع لباقي الوزارات أقرت في موازنة 2019 ولكن اليوم الحصول على عدم ممانعة من اي وزارة أخرى يكاد يكون مستحيل او شبه مستحيل".وبين ان "حملة الشهادات العليا يعانون الأمرين من عدم الحصول على عدم ممانعة وهذا يحتاج الى ان نشكل ضغطاً على الوزارات الاخرى من اجل تطبيق هذه المادة لاسيما وان الدرجة والتخصيص موجود" لافا الى "أننا نتحدث عن 13 الف درجة في وزارة الداخلية فقط".وأشار المسعودي الى ان "حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه لا يزيد عددهم عن 4 الى 5 الآف شخص وهم يعتصمون لتطبيق قانونهم القاضي بتعيينهم وهو حق من حقوقهم لكن دون جدوى".وفي موضوع آخر لفت الى ان "نقابة المحامين تفرض القيود والشروط التي على خريجي كلية القانون دون سند قانون ونحن مع الترصين ولكن هذا الموضوع يحتاج الى تعديل فاجراءات النقابة تخالف قانون المحاماة وبسببه تضرر عدد كبير من الخريجين".ونوه الى "استمرار تطبيق وزارة التربية مادة التطبيقي والاحيائي للمراحل الدراسية النهائية الذي سبق وان صوت البرلمان بالغائهما ولكن الوزارة لم تطبق هذا الالغاء ما سيلحق ضرراً بالطلبة" داعيا الى "تفعيل قرار مجلس النواب بحظر بعض الالعاب الالكترونية ومخالفة وزارة الإتصالات بعدم تطبيقه أيضاً".انتهى

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