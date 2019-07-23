2019/07/23 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسين نرمو، اليوم الثلاثاء، أنهُ لا يمكن حل المشاكل المتعلقة بإيرادات النفط الخاصة بإقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية إلا بالاحتكام للدستور العراقي.وقال نرمو في تصريح للمركز الخبري الوطني “NNC”، إن “بعد تشكيل حكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور البرزاني زار الأخير الرئاسات الثلاث في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الوطني: إيرادات نفط كردستان لن تحسم الا بشيء واحد المركز الخبري الوطني.

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