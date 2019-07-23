2019/07/23 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن القضاء اليوم الثلاثاء، أن محاكم الجنايات في ميسان وصلاح الدين أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق مدانين بتجارة المخدرات فضلاً عن فرض غرامات مالية بحقهم.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمين بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين لقيامهما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجار مخدرات في ميسان وصلاح الدين يواجهون السجن المؤبد وكالة خطوة برس.

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