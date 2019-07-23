المالكي: تخصيص ٥٠ مليون لدائرة جوازات الهندية وفتح فرع لدائرة الضريبة والتقاعد في القضاء

2019/07/23 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء، علي المالكي، يوم الاثلاثاء، ان مجلس المحافظة صوت على تخصيص مبلغ ٥٠ مليون دينار لغرض إكمال فتح مكتب جوازات قضاء الهندية.

ونقل بيان لمكتب المالكي الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، القول، ان "هذا القرار هو لغرض خدمة المواطنين وتخفيف الزخم الحاصل عن مديرية جوازات محافظة كربلاء المقدسة".

وذكر البيان، ان "تم التصويت على فتح مكتب لدائرة الضريبة والتقاعد في قضاء الهندية لغرض التقليل من الزخم على دوائر محافظة كربلاء".



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