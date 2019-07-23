صحيفة عبرية: المجال الجوي العراقي تحت سيطرة الأميركان وقصف الحشد رسالة

2019/07/23 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت صحيفة “جويش نيوز ساندكيت” العبرية، الثلاثاء، بأن المجال الجوي العراقي يقع ضمن نطاق سيطرة القيادة المركزية الامريكية، فيما عدت القصف الجوي على الحشد الشعبي في صلاح الدين رسالة.وزعم التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ انه “وطبقا لمعلومات من مخابرات غربية واسرائيلية فقد زودت إيران في الأشهر الأخيرة فصائل المقاومة العراقية بعشرات الصواريخ […]

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