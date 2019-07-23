باسم انطوان: مستقبل العراق الاقتصادي زاهر

بغداد / سها الشيخلي
انهى الخبير الاقتصادي باسم انطوان دراسته في الاقتصاد، فالتحق بجمعية الاقتصاديين العراقيين منذ 1970 ومارس عمله في منظمات اقتصادية واتحاد رجال الاعمال ومنتدى بغداد الاقتصادي .
التقيناه على طاولة «كافيه الصباح» وكان هذا الحوار القصير :
* حدث من الماضي عالق في ذاكرتك ؟
- ثورة 14 تموز عام 1958.
* لازمة ترددها باستمرار ؟
- القناعة كنز لا يفنى.
* تأملك للمستقبل كيف يكون؟
- مستقبل العراق الاقتصادي سيكون زاهراً، اذا كان بايدٍ امينة.
* حدث انعطف بحياتك ؟
- انقلاب 1963الاسود.
* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟
- لا
* ما الذي يستفزك جمالياً ؟
- تغريد البلابل فجراً.
* أهم كتاب قرأته ؟
- "الام" لمكسيم غوركي.
* منجز لغيرك تمنيته لنفسك ؟
- منجزات كثيرة في مجتمع غير مستقر.
* اغنية ترددها دائماً ؟
- "انا وخلي تسامرنا وحجينا" .
* مرحلة متوهجة في حياتك ؟
- مرحلة الشباب والدراسة.
* ما الذي يبكيك ؟
- انكسار الوطن.
* شيء ندمت عليه ؟
- الاساءة الى شخص بدون قصد.
* بلد تتمنى زيارته ؟
- الصين.
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