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باسم انطوان: مستقبل العراق الاقتصادي زاهر


باسم انطوان: مستقبل العراق الاقتصادي زاهر
2019/07/23 | 13:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد / سها الشيخلي

انهى الخبير الاقتصادي باسم انطوان دراسته في الاقتصاد، فالتحق بجمعية الاقتصاديين العراقيين منذ 1970 ومارس عمله في منظمات اقتصادية واتحاد رجال الاعمال ومنتدى بغداد الاقتصادي .

التقيناه على طاولة «كافيه الصباح» وكان هذا الحوار القصير : 

* حدث من الماضي عالق في ذاكرتك ؟

- ثورة 14 تموز عام 1958.

* لازمة ترددها باستمرار ؟ 

- القناعة كنز لا يفنى. 

* تأملك للمستقبل كيف يكون؟ 

- مستقبل العراق الاقتصادي سيكون زاهراً، اذا كان بايدٍ امينة. 

* حدث انعطف بحياتك ؟

- انقلاب 1963الاسود. 

* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟ 

- لا 

* ما الذي يستفزك جمالياً ؟ 

- تغريد البلابل فجراً. 

 

* أهم كتاب قرأته ؟

- "الام" لمكسيم غوركي. 

* منجز لغيرك تمنيته لنفسك ؟

- منجزات كثيرة في مجتمع غير مستقر. 

* اغنية ترددها دائماً ؟

- "انا وخلي تسامرنا وحجينا" .

* مرحلة متوهجة في حياتك ؟ 

- مرحلة الشباب والدراسة. 

* ما الذي يبكيك ؟ 

- انكسار الوطن. 

* شيء ندمت عليه ؟ 

- الاساءة الى شخص بدون قصد.

* بلد تتمنى زيارته ؟ 

- الصين.

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