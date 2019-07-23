باسم انطوان: مستقبل العراق الاقتصادي زاهر

2019/07/23 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سها الشيخلي

انهى الخبير الاقتصادي باسم انطوان دراسته في الاقتصاد، فالتحق بجمعية الاقتصاديين العراقيين منذ 1970 ومارس عمله في منظمات اقتصادية واتحاد رجال الاعمال ومنتدى بغداد الاقتصادي .



التقيناه على طاولة «كافيه الصباح» وكان هذا الحوار القصير :

* حدث من الماضي عالق في ذاكرتك ؟

- ثورة 14 تموز عام 1958.

* لازمة ترددها باستمرار ؟

- القناعة كنز لا يفنى.

* تأملك للمستقبل كيف يكون؟

- مستقبل العراق الاقتصادي سيكون زاهراً، اذا كان بايدٍ امينة.

* حدث انعطف بحياتك ؟

- انقلاب 1963الاسود.

* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟

- لا

* ما الذي يستفزك جمالياً ؟

- تغريد البلابل فجراً.

* أهم كتاب قرأته ؟

- "الام" لمكسيم غوركي.

* منجز لغيرك تمنيته لنفسك ؟

- منجزات كثيرة في مجتمع غير مستقر.

* اغنية ترددها دائماً ؟

- "انا وخلي تسامرنا وحجينا" .

* مرحلة متوهجة في حياتك ؟

- مرحلة الشباب والدراسة.

* ما الذي يبكيك ؟

- انكسار الوطن.

* شيء ندمت عليه ؟

- الاساءة الى شخص بدون قصد.

* بلد تتمنى زيارته ؟

- الصين.

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