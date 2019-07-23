بصراوي اصيل يرزل الشيوخ اللوكيه، فماذا عن المرجعية؟

2019/07/23 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رافد العيساوي لقد تمخضت التظاهرات الهزيلة التي طبل لها عمار الحكيم لتحقيق مصالحه الشخصية عن الكثير من البواري التي وقعت على راس عمار وتياره الحكمة (الحقنة) والمرتزقة والعكل اللوكيه فبعد...أكمل القراءة ←

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