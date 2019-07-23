النزاهـة النيابية : رئاسـة اللجنة ستمضي بأدارة كبيـر السـن الحالي

2019/07/23 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة النزاهـة النيابيـة عن اتفاق على مضيهـا برئاسة كبير السن الحالي ، والذي يشغله النائب عن كتلة دولة القانون هشام السهيل ، بسبب استمرار الخلاف بين ممثلي المكون السني على المرشحين لرئاسة اللجنة ، وهما النائبان علي الصجري واحمد المشهداني .

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