2019/07/23 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءً على متابعة القروض الشخصية لدى المصرف التجاري السوري قررت إدارة المصرف إدخال تعديل على تعليمات المنح للقرض الشخصي في إطار تسهيل الإجراءات على المتعاملين، والذي تم بموجبه رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة سورية ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض ويستثنى منه المتعاملين غير الموظفين والقضاة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعديلات جديدة على شروط منح القرض الشخصي 15 مليون ل.س كحد اقصى النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعديلات جديدة على شروط منح القرض الشخصي 15 مليون ل.س كحد اقصى) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعديلات جديدة على شروط منح القرض الشخصي 15 مليون ل.س كحد اقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).