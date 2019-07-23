بالتفاصيل.. عبدالمهدي تحدَّث مع روحاني بشأن الميليشيات

2019/07/23 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف مصدر حكومي عراقي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن طلب #رئيس_الحكومة #عادل_عبدالمهدي من نظيره #الإيراني #حسن_روحاني يخص عمل #الميليشيات المسلحة المدعوم من #طهران في العراق.وقال المصدر، […]

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