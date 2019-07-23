2019/07/23 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موقفها من إقرار مجلس النواب، التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 أمس الأثنين.وذكر بيان للمفوضية وتلقته وكالة صدى “رحب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 والذي صوت عليه مجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تعلن موقفها من إقرار تعديل قانون انتخابات المحافظات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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