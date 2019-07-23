الخطوط الجوية العراقية: نقلنا 12553 حاج الى الديار المقدسة

2019/07/23 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، نقلها (12553) حاجا عراقياً على متن طائرات الناقل الوطني الى الديار المقدسة لموسم الحج 1440 هجري 2019 ميلادي منذ بدء موسم الحج لغاية يوم السبت الموافق 20 /7 /2019.





واكدت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذه الاعداد توزعت على (45) رحلة مباشرة نفذها الطائر الاخضر من جميع المحطات العاملة في العراق الى محطة مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة وبواقع (16) رحلة من مطار بغداد و(8) رحلات من مطار البصرة و(4) رحلات من مطار النجف و(9) رحلات من مطار أربيل و(6) رحلات من مطار السليمانية”.





واضافت، ان “عملية تفويج ضيوف الرحمن تجري على مدار الساعة وباشراف مباشر من قبل وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي حيث تم استنفار جميع الإمكانات لتقديم افضل الخدمات للحجاج الكرام”.

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