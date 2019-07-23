تفكيك 10 عبوات ناسفة وتفتيش قرى شمالي بغداد

2019/07/23 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

فككت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 12 بالحشد الشعبي والجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، 10 عبوات ناسفة، فيما واصلا تفتيش قرى غرب الطارمية شمالي بغداد ضمن اليوم الرابع لعمليات ارادة النصر الثانية.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قطعات اللواء ١٢ في الحشد الشعبي والجيش العراقي تواصل تفتيش قرى غرب الطارمية شمالي بغداد وتعثر على ١٠ عبوات ناسفة تم زرعها حديثا من قبل داعش الإجرامي لإعاقة تقدم القطعات المشاركة في عمليات إرادة النصر الثانية”.

وأضاف، ان “مفارز اللواء والجيش عالجت العبوات الناسفة دون وقوع خسائر”، مؤكدا ان “الواجب مستمر لحين تحقيق أهداف العملية”.





وباشرت القوات الأمنية، صباح اليوم الثلاثاء، باليوم الرابع لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.

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